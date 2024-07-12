Астрономы изучили два астероида с «лунами», пролетавших вблизи Земли

Ученые исследовали два астероида, пролетавших мимо Земли, с помощью планетарных радаров, об этом сообщают argumenti.ru.

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Астрономы из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Южной Калифорнии использовали планетарный радар Goldstone Deep Space Network. С его помощью они несколько дней подряд наблюдали и изучали астероиды 2024 MK и 2011 UL21, когда они проходили мимо планеты.

Риска, что космические тела могут столкнуться с Землей не было, наоборот, наблюдения в момент этих сближений стали ценной практикой для тренировки планетарной обороны. Кроме того, ученым удалось получить данные о вращении астероидов, их орбитах, деталях поверхности, составе и формировании.

В частности, выяснилось, что вокруг одного из «камней» вращается маленький спутник. Другой объект также сопровождала собственная «луна», обнаружить ее удалось за 13 дней до максимального приближения астероида к Земле.

Ранее сообщалось, что потенциально опасный астероид 2024 МК пролетел рядом с Землей на расстоянии приблизительно 300 тысяч километров. Небесное тело относится к группе Аполлона. Размер камня составляет от 120 до 260 метров. Впервые астероид был замечен 16 июня 2024 года.