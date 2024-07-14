Google добавил более «гибкие» варианты многофакторной аутентификации

Google расширяет программу Advanced Protection Program (APP), предлагая пользователям более гибкие возможности защиты аккаунтов с помощью многофакторной аутентификации (MFA), пишет Ars Technica.

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APP теперь позволяет пользователям выбирать ключи, хранящиеся на устройствах, наряду с физическими токенами, для повышения безопасности аккаунта. Введенный в 2017 году, APP требует самой сильной формы MFA, использующей криптографические ключи для предотвращения фишинга и попыток несанкционированного доступа.

Обновление отвечает на отзывы пользователей, делая программу доступной для тех, кто не может приобрести физические ключи из-за стоимости или ограничений доступности. Согласно новой политике, пользователи по-прежнему должны регистрироваться с двумя ключами — либо с двумя ключами-пропусками, либо с комбинацией одного ключа-пропуска и одного физического токена.

Такой подход позволяет сохранить надежные меры безопасности и одновременно расширить доступность.