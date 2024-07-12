У хранилища ядерных отходов в Удмуртии нашли новые виды бактерий

У поверхностных хранилищ урановых шламов в подземных холодных водах обнаружены четыре вида бактерий, способных поглощать ионы аммония и нитрита и превращать их в безвредный молекулярный азот, такие микроорганизмы называются анаммокс-бактериями.

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Ученые ранее считали, что в подземных экосистемах анаммокс-бактерии не играют существенной роли, и их биоразнообразие невелико. Но последние исследования установили, что сообщества таких микроорганизмов в загрязненных грунтовых водах весьма разнообразны.

Анаммокс-бактерии открыли в самом конце XX века, их начали применять в промышленных системах очистки сточных вод от азотных загрязнений, при очистке вод полигонов твердых коммунальных отходов, иловой воды метантенков, стоков пищевой промышленности. Урановые шламы в Удмуртии – это захоронения радиоактивных отходов Чепецкого механического завода у города Глазов, их начали заполнять в середине 60-х годов XX века.

Сотрудники Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» и Института физической химии и электрохимии РАН открыли четыре новых аннамокс-бактерии при исследовании холодных подземных вод у поверхностных хранилищ урановых шламов в Удмуртии. Исследование опубликовано в Journal of Environmental Management.

В загрязненной среде ученые обнаружили новый род Ca. Frigussubterria, новый вид Ca. Kuenenia и два штамма нового вида Ca. Scalindua. Эти бактерии могут быть применены для промышленных нужд. Такие микроорганизмы устойчивы к холоду благодаря своему геному, они восстанавливают нерастворимые оксиды железа или марганца. У некоторых из них нашли гены утилизации мочевины, восстановления сульфатов, нитратов (до аммония).

Заведующий лабораторией микробиологии антропогенных мест обитания ФИЦ Биотехнологии РАН Юрий Литти отметил, что открытие таких бактерий улучшает понимание круговорота азота в местах с сильным загрязнением и низкими температурами.