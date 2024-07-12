Ученые хотят покрыть Австралию доисторическими деревьями-гигантами

Ученые из Австралии совместно со специалистами по охране природы намереваются восстановить на континенте тропический лес, который когда-то занимал на востоке Австралии 185 000 акров, а сегодня от него осталось около 1%.

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Теперь гигантские деревья Karrabina benthamiana и Sloanea woollsii находятся под угрозой вымирания. Они достигали около 50 метров в высоту и росли на этой территории еще с тех пор, когда Антарктида и Австралия были единым континентом 50 млн лет назад. Ранее отмечалось, что в Антарктиде найдены останки доисторических тропических лесов.

В условиях более жаркого и засушливого климата они решили высадить порядка 60 специально отобранных видов растений, которые способны адаптироваться к новым условиям, среди которых есть и упомянутые деревья-гиганты.

На данный момент 15 гектаров отведены под саженцы, которые через пять лет должны высадить уже в дикой природе. Данные сведения появились на сайте австралийской природоохранной организации Big Scrub Rainforest Conservancy (BSRC).