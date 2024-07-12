Найдены окаменелости ранее неизвестного вида древних крокодилов

Международная команда ученых обнаружила остатки псевдозухий, предков современных крокодилов, в формации Фавре в Неваде, США. Окаменелости находились на берегу древнего океана Панталасса и датированы триасовым периодом (201–250 миллионов лет назад). Некоторые из них принадлежат ранее неизвестному виду B. eremicarminis. Его конечности не превратились в ласты и не имеют других признаков водного образа жизни. Следовательно, он держался близко к берегу.

По словам авторов, остатки свидетельствуют о том, что родственники современных крокодилов в триасе обитали в прибрежной среде по всему миру. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Формация Фавре — это геологическое образование триасового периода (от 250 до 201 миллиона лет назад), расположенное в хребтах Огаста, Нью-Пасс и Фиш-Крик в Центральной Неваде, США. Она известна окаменелостями морских существ: аммонитов, ихтиозавров и плезиозавров. Недавно международная команда ученых обнаружила в формации необычные ископаемые, напоминающие земное животное. Оказалось, что остатки принадлежат псевдозухиям — рептилиям из отряда архозавров, который включает в себя птерозавров, динозавров и крокодилов.

Исследователи нашли псевдозухий на берегах древнего океана Панталасса, литосферные плиты которого уже замещены плитами Тихого океана. Остатки свидетельствуют о том, что родственники современных крокодилов обитали в прибрежной среде по всему миру. Также в формации Фавре ученые идентифицировали ранее неизвестный вид псевдозухий — Benggwigwishingasuchus eremicarminis. Родовое имя происходит от фразы «ловля рыбы» на языке индейцев из народа шошонов и греческого варианта имени крокодилоголового египетского бога Собека. Видовое имя переводится как «песня пустыни». Вероятно, вид достигал в длину 1,52–1,83 метра. То, как долго жил B. eremicarminis и как он выжил на побережье, остается загадкой. По остаткам черепа и конечностей исследователи установили, что новый вид держался довольно близко к берегу: его конечности были развиты без ластов или особой плотности костей, которая могла бы указывать на водный образ жизни.