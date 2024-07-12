Найдены окаменелости ранее неизвестного вида древних крокодилов

Найдены остатки ранее неизвестного вида древних крокодилов
Международная команда ученых обнаружила остатки псевдозухий, предков современных крокодилов, в формации Фавре в Неваде, США. Окаменелости находились на берегу древнего океана Панталасса и датированы триасовым периодом (201–250 миллионов лет назад). Некоторые из них принадлежат ранее неизвестному виду B. eremicarminis. Его конечности не превратились в ласты и не имеют других признаков водного образа жизни. Следовательно, он держался близко к берегу.
По словам авторов, остатки свидетельствуют о том, что родственники современных крокодилов в триасе обитали в прибрежной среде по всему миру. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.
Формация Фавре — это геологическое образование триасового периода (от 250 до 201 миллиона лет назад), расположенное в хребтах Огаста, Нью-Пасс и Фиш-Крик в Центральной Неваде, США. Она известна окаменелостями морских существ: аммонитов, ихтиозавров и плезиозавров. Недавно международная команда ученых обнаружила в формации необычные ископаемые, напоминающие земное животное. Оказалось, что остатки принадлежат псевдозухиям — рептилиям из отряда архозавров, который включает в себя птерозавров, динозавров и крокодилов.
Исследователи нашли псевдозухий на берегах древнего океана Панталасса, литосферные плиты которого уже замещены плитами Тихого океана. Остатки свидетельствуют о том, что родственники современных крокодилов обитали в прибрежной среде по всему миру. Также в формации Фавре ученые идентифицировали ранее неизвестный вид псевдозухий — Benggwigwishingasuchus eremicarminis. Родовое имя происходит от фразы «ловля рыбы» на языке индейцев из народа шошонов и греческого варианта имени крокодилоголового египетского бога Собека. Видовое имя переводится как «песня пустыни». Вероятно, вид достигал в длину 1,52–1,83 метра. То, как долго жил B. eremicarminis и как он выжил на побережье, остается загадкой. По остаткам черепа и конечностей исследователи установили, что новый вид держался довольно близко к берегу: его конечности были развиты без ластов или особой плотности костей, которая могла бы указывать на водный образ жизни.
«Растущее число недавних находок псевдозухий среднего триаса намекает на то, что на ранних этапах истории наблюдалось недооцененное морфологическое и экологическое разнообразие. Интерес ученых к триасовому периоду во многом сосредоточен на происхождении динозавров, но псевдозухии в то время были не менее интересным объектом», — рассказал Нейт Смит, ведущий автор исследования из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес, США.