В России заблокировали популярный сайт фанфиков Ficbook

Роскомнадзор ограничил доступ к популярному сайту фанфиков Ficbook.

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Об этом свидетельствуют данные из сервиса ведомства.

«Доступ ограничивается к сайту», — говорится в сообщении Роскомнадзора.



Отмечается, что ресурс заблокировали на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Сообщалось, что ранее Роскомнадзор потребовал от ресурса удалить информацию с пропагандой нетрадиционных отношений. В ведомстве подчеркивали, что в случае если Ficbook проигнорирует предписание, то доступ к нему ограничат.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт BAbook, созданный писателем Борисом Акуниным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Уточнялось, что ведомство потребовало убрать с сайта книгу писателя Владимира Сорокина «Наследие». Ресурс не выполнил это требование, и доступ к нему в России был ограничен.

До этого сообщалось, что в России заблокировали ресурс Compromat.ру. Уточнялось, что на сайте публиковали недостоверные сведения о Российской армии.