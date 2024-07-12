В Госдуме объяснили замедление скорости работы YouTube

Американская корпорация Google фактически бросила свои серверы на территории России, поэтому замедление скорости доступа к видеохостингу YouTube теперь будет происходить по естественным причинам, а не по решению регулятора.
Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"О том, что деградация оборудования Google неизбежно повлияет на скорость доступа к YouTube, мы говорили уже давно. После начала СВО корпорация фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России, и вот оно [оборудование] начало выходить из строя. Так что замедление скорости доступа к американскому видеохостингу сейчас будет происходить уже не по решению регулятора, а по естественным причинам", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.