В Госдуме объяснили замедление скорости работы YouTube

Американская корпорация Google фактически бросила свои серверы на территории России, поэтому замедление скорости доступа к видеохостингу YouTube теперь будет происходить по естественным причинам, а не по решению регулятора.

Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.