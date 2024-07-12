Из-за Google миллионы Android-смартфонов станут небезопасными

Компания Google объявила о прекращении выпуска обновлений сервисов Google Play для устройств на базе Android 5.0 (Lollipop). Эта версия на данный момент используется менее чем на 1% активных устройств, сообщает портал 9to5Google.

Как правило, Google прекращает выпуск свежих сервисов для устройств с низким количеством пользователей. ОС Android 5.0 вышла в 2014 году, и на сегодняшний день доля этой версии с API 21 и 22 составляет менее 1%. Прекращение поддержки старых ОС позволит компании сосредоточиться на более актуальных устройствах.

Устройства на базе Android Lollipop продолжат работать, но уже не будут получать новые функции и важные патчи безопасности, а также могут перестать поддерживать многие приложения. Например, так было, когда в прошлом году Google перестала обновлять свои сервисы для Android 4.4 KitKat. Отмечается, что использование смартфонов и планшетов под управлением Android 5.0 может быть опасным для пользователей. В общей сложности по всему миру около 3,9 млрд пользователей Android. Таким образом, проблема затронет несколько миллионов человек.

На данный момент обновления сервисов Google Play доступны для устройств на базе Android 6.0 (уровень API 23) и выше.