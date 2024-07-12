«Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube

"Ростелеком" выявил технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу YouTube в России.

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Об этом говорится в сообщении "Ростелекома".

"Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube", - сказано в сообщении.



В нем указывается, что из-за проблем с эксплуатацией оборудования Google и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на обмен трафиком между операторами, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Хинштейн ответил на вопрос о блокировке YouTube и Wikipedia в России

Видеохостинг YouTube принадлежит корпорации Google. В марте 2022 года YouTube отключил возможность оформления подписки Premium для россиян. После начала спецоперации России на Украине YouTube приостановил монетизацию для авторов контента из России, Google также отключил контекстную рекламу для жителей РФ из поисковика и видеохостинга.