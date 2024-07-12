Песков ответил на вопрос о блокировке YouTube

В России не планируют ограничивать доступ к видеохостингу YouTube. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, речь идет о проблемах с оборудованием.

— Нет, планов таких не было (...) Но мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может, — цитирует Пескова ТАСС.



До этого Telegram-канал Mash сообщал о том, что скорость и качество видео на YouTube будут ухудшаться с каждым днем. Отмечается, что трафика стало больше, инфраструктура не обновляется последние 2,5 года и уже не справляется.

Позже Ростелеком предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России из-за проблем с оборудованием, которое принадлежит Google.

В конце июня стало известно, что российское правительство планирует ввести ограничительную меру в виде замедления скорости доступа на видеохостинг YouTube на территории России.