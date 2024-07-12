Исследование ДНК древних динго выявило их «чистое» происхождение

Анализ ДНК древних динго позволил выяснить генетическое наследие и исторические особенности миграции австралийской популяции динго. Исследователи из Университета Аделаиды и Университета QUT проанализировали ДНК из окаменелых останков динго, датированных 2746 годами назад, и сравнили их с ДНК современных динго и собак по всему миру.

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Основные результаты показали, что современные динго, в том числе обитающие на острове К’гари (остров Фрейзер), демонстрируют минимальное генетическое сходство с современными породами собак, что подтверждает их статус «чистокровных». Исследование также опровергает прежние предположения о структуре популяции динго, показывая наличие отдельных региональных групп, существовавших до европейской колонизации.

Доктор Салли Васеф, соавтор работы и палеогенетик из QUT, подчеркнула, что исследование подчеркивает уникальную генетическую и культурную значимость динго, которые на протяжении тысячелетий оставались «нетронутыми» современными предками собак. Яссин Суилми из Университета Аделаиды подчеркнул важнейшую роль сохранения популяций динго в сохранении экологического баланса и культурного наследия Австралии.