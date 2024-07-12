Microsoft без предупреждения удалила аккаунты палестинцев в своих сервисах

Палестинцы, проживающие за границей, обвинили Microsoft в неожиданном удалении их почтовых аккаунтов, что привело к утрате доступа к важным онлайн-сервисам.

Многие утверждают, что это повлияло на их возможность пользоваться банковскими услугами и получать рабочие предложения, а также связываться с родственниками в Газе через Skype.

Microsoft заявила, что аккаунты были заблокированы из-за нарушения условий использования, но пользователи с этим не согласны.

Эйад Хаметто из Саудовской Аравии сказал, что его e-mail, которым он пользовался почти 20 лет, был заблокирован. Это затронуло всю его работу.

Кроме того, он потерял возможность связываться с семьей в Газе через Skype, который стал для них жизненно важным средством связи из-за высоких цен на международные звонки.

В Microsoft отметили, что блокировки могут быть связаны с подозрительной активностью, но при этом компания не уточнила деталей.