Intel задержит выпуск десктопных процессоров Core Ultra 200

Intel задержит выпуск десктопных процессоров Arrow Lake-S «Core Ultra 200» до декабря 2024 года.

© Ferra.ru

Это на пять месяцев позже, чем AMD выпустит свои процессоры Ryzen 9000 «Zen 5» — они ожидаются уже в июле.

Ранее предполагалось, что новые процессоры от Intel выйдут в октябре, но по последним слухам, релиз перенесен. Этот шаг может сыграть на руку AMD, позволив компании захватить большую долю рынка.

В сентябре Intel проведет мероприятие «ON», на котором, вероятно, и анонсирует процессоры Arrow Lake-S.

Однако если они действительно выйдут только в декабре, это может стать серьезным ударом для компании, особенно на фоне проблем с нестабильностью текущих процессоров 13-го и 14-го поколений.