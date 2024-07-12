Каким будет ядерный реактор для освоения Луны

На Луне планируется развернуть ядерную энергетическую установку, которая будет использовать высокообогащённое ядерное топливо. Это будет первый опыт автоматической установки такого типа на спутнике Земли. Эксперты из сферы космических технологий обсудили этот проект перед встречей российских и китайских специалистов, посвящённой Международной научной лунной станции.

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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов подчеркнул, что основное внимание на встрече будет уделено параметрам и времени ввода в эксплуатацию реактора. По его прогнозам, установка на Луне может быть запущена к 2036 году. Эксперты считают, что использование высокообогащённого топлива позволит сократить размеры реактора и обеспечить его эффективную работу на спутнике.

Научные исследования показали, что для работы ядерной установки на Луне будет необходимо высокообогащённое ядерное топливо. Это отличается от стандартных урановых ядерных реакторов на Земле, так как требует содержания изотопа урана-235 в порядке 20%, что типично для ядерных подводных лодок. Профессор Владимир Решетов отметил, что одной из сложных задач будет создание системы охлаждения для реактора, которая позволит эффективно отводить тепло и обеспечивать стабильную работу турбогенератора.

Реализация проекта представляет собой огромный вызов, требующий совместных усилий различных стран и развитие передовых технологий. Ядерный реактор на Луне будет необходим для поддержки долгосрочных миссий и обеспечения энергией научных исследований в условиях экстремальных температур и долгих лунных ночей.