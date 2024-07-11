Эксперты назвали худшие смартфоны для покупки в 2024 году

Эксперты составили список из наихудших смартфонов, которые не рекомендуют к покупке в 2024 году.

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На первом месте по критериям антитопа оказался Tecno Spark 20. Этот бюджетный смартфон стоимостью от 9,7 тыс. рублей имеет устаревший чип MediaTek Helio G85, основную камеру на 50 Мп с дополнительным датчиком на 0,08 Мп и аккумулятор на 5000 мАч с медленной зарядкой на 18 Вт. Эксперты рекомендуют вместо него рассмотреть Samsung Galaxy A15, который предлагает яркий AMOLED-экран с частотой 90 Гц, процессор Helio G99, тройную камеру на 50, 5 и 2 Мп и батарею на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.

На втором месте Huawei Nova Y72 с TFT-экраном разрешением HD+ и частотой 60 Гц, заменяют на Infinix Note 30. Этот смартфон оснащён IPS-экраном с частотой 120 Гц и разрешением Full HD, процессором Helio G99, улучшенными камерами и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45.

Третье место занял Realme C65, схожий с Tecno Spark 20 по характеристикам. Вместо него эксперты рекомендуют рассмотреть Realme C67. Этот смартфон за цену от 13,1 тыс. рублей предлагает 90-герцовый IPS-экран с разрешением Full HD+, чип Snapdragon 680, двойную камеру на 108 и 2 Мп, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 33-ваттного адаптера.

Также в антитоп попали Redmi 13 °C и Poco M6 4G. Рекомендуется рассмотреть покупку Redmi Note 13 4G вместо Redmi 13 °C и Tecno Pova 6 Neo вместо Poco M6 4G.