Китай попробует сбить с курса 30-метровый астероид

Китай планирует первую миссию по изменению орбиты астероида с помощью ударного воздействия. В качестве мишени выбран околоземный объект 2015 XF261, представляющий собой космический камень диаметром 30 метров. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Deep Space Exploration (JDSE).

© Addy Graham/University of Arizona

Астероид 2015 XF261 последний раз приближался к Земле 9 июля, пролетев на расстоянии 50 млн километров от нашей планеты со скоростью 42 тыс. километров в час.

«В рамках первой миссии Китая по проверке на орбите системы защиты от околоземных астероидов будет проведена демонстрация утилизации оборонительных средств с учетом потенциального риска столкновения околоземных астероидов с Землей», — говорится в исследовании.



В ходе запланированной миссии Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует запустить два космических корабля, один из которых врежется в 2015 XF261, а второй будет наблюдать за столкновением. Операцию осуществят до 2030 года.

Астероид 2015 XF261 должен пролететь мимо Земли в марте и мае 2027 года, но в это время объект все еще будет находиться на расстоянии 32 млн километров от нашей планеты, и CNSA понадобится время, чтобы достичь его.

Лучшая возможность для такой миссии, похоже, появится в апреле 2029 года, когда астероид приблизится к Земле на расстояние 6,8 млн километров. Еще один шанс появится в апреле 2030 года, когда 2015 XF261 подойдет к нашей планете на 7,1 млн километров.