Изменение климата может превратить фитопланктон в хищника

Обитающий в пресных и соленых водах фитопланктон способен отойти от питания с помощью фотосинтеза и начать поедать микробы из-за изменений климата. К такому выводу пришли канадские ученые из Монреальского университета. Исследование опубликовано на научном портале The Conversation.

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Фитопланктон состоит из микроскопических одноклеточных организмов, от которых зависит около половины фотосинтеза на планете. Существа преобразуют энергию света в глюкозу с помощью клеточных механизмов, называемых хлоропластами, выделяя при это кислород и поглощая углекислый газ.

Команда установила, что в условиях теплеющей среды некоторые виды фитопланктона могут переключиться с фотосинтеза на охоту на другие организмы ради пищи.

Хищный фитопланктон, или миксопланктон питается бактериями с помощью процесса, называемого фагоцитозом.

Ученые считают, что более высокие температуры будут благоприятствовать охоте миксопланктона. Такой сдвиг сместит баланс от фитопланктона, сокращающего концентрацию углекислого газа в воздухе, к увеличению парниковых выбросов в атмосфере.