Маск опроверг сообщения о планах по строительству города на Марсе

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе. Соответствующее заявление он сделал у себя на странице X.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Маску, сообщили, что предприниматель поручил сотрудникам компании SpaceX разработать план строительства города на Марсе и изучить варианты борьбы с враждебной марсианской средой и дальнейшего заселения планеты людьми.

«Никому в SpaceX не было поручено работать над строительством города на Марсе. Когда люди просили об этом, я говорил, что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы достичь этого в первую очередь», — написал Маск.



Также он опроверг информацию о том, что он вызвался предоставить свой генетический материал для заселения будущей марсианской колонии.