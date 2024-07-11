Названа главная причина появления космического мусора

Американская корпорация SpaceX виновна в появлении большей части космического мусора. К такому выводу пришли журналисты издания Jalopnik.

© Lenta.ru

Авторы медиа изучили Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства о количестве мусора в космосе. Из него следует, что в 2023 году в космосе оказалось 2664 объекта, которые принято считать мусором. При этом 2166 из них связаны с космическими программами США.

«Именно США несут ответственность за львиную долю роста мусора. Должно быть, за этим стоит кто-то еще?» — заметили авторы и обвинили в увеличении количества мусора главу SpaceX Илона Маска. По оценкам специалистов Jalopnik, корпорация Маска запускает в космос 90 процентов объектов, которые относятся к США. «Только в 2023 году SpaceX совершила 98 из 223 орбитальных запусков в мире, оставив после себя целую кучу всего хлама», — подчеркнули журналисты.



Для сравнения, на долю России в 2023 году пришлось 62 объекта космического мусора, Великобритании — 144, Китая — 128, Японии — 11, Франции — 10, Индии — 6, Германии — 2.

В ночь на 10 июля жители нескольких российских регионов заметили в небе необычный светящийся объект. Как выяснилось, загадочным шаром оказалась тяжелая европейская ракета-носитель «Ариан 6».