Названы пять худших смартфонов, покупки которых следует избегать

Редакция портала «Палач» составила антитоп из худших смартфонов, которые не рекомендуются к покупке в 2024 году.

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Потенциальных владельцев Tecno Spark 20 предупреждают, что бюджетный смартфон стоимостью от 9,7 тыс. руб. имеет существенные недостатки, среди которых устаревший чип MediaTek Helio G85, основная камера на 50 Мп, дополненная датчиком на 0,08 Мп, и аккумулятор емкостью 5000 мАч с медленной зарядкой на 18 Вт. Вместо него рекомендуется присмотреться к Samsung Galaxy A15, который можно купить по цене от 11,2 тыс. руб. Он имеет яркий AMOLED-экран с частотой 90 Гц, более мощный процессор Helio G99, тройную камеру на 50, 5 и 2 Мп, а также батарею на 5000 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт.

Вместо Huawei Nova Y72 с TFT-экраном с низким разрешением HD+ и частотой всего 60 Гц, слабым чипом Kirin 710A и скромными камерами при бюджете до 11,6 тыс. руб. рекомендуют присмотреться к Infinix Note 30. Этот смартфон оснащен плавным IPS-экраном с частотой 120 Гц и разрешением Full HD, процессором Helio G99, чуть более продвинутыми камерами и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45.

Третье место антитопа занял Realme C65, который имеет идентичные Tecno Spark 20 характеристики. Вместо этого смартфона эксперты советуют выбрать при бюджете от 13,1 тыс. руб. Realme C67, предлагающий 90-герцовый IPS-экран на 6,72 дюйма с разрешением Full HD+, чип Snapdragon 680, двойную камеру на 108 и 2 Мп, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 33-ваттного адаптера.

Четвертое и пятое места заняли Redmi 13C и Poco M6 4G, вместо которых следует рассмотреть покупку Redmi Note 13 4G и Tecno Pova 6 Neo соответственно.