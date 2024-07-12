В Windows 11 после обновления увеличился объем отображаемой рекламы

Корпорация Microsoft интегрировала рекламу в различные компоненты обновленной операционной системы Windows 11. Об этом сообщает портал Tweaktown.

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Вышедшее обновление для Windows 11 версий 23H2 и 22H2 включает в себя рекламу, которую теперь пользователи видят в меню «Пуск» и в разделе «Параметры». Реклама представляет собой «рекомендации» приложений.

Кроме того, Microsoft начала продвигать свою подписку Game Pass в разделе «Параметры», где после обновления появляется карточка подписки. Отмечается, что этот баннер «будет отображаться только для геймеров» — если пользователь не играет на своем компьютере, карточка не появится.

Во время бета-тестирования был найден способ отключения рекламных объявлений. Как сообщает портал Gizmochina, этот метод доступен и в финальной версии. Чтобы отключить рекламу, нужно нажать клавишу Windows, выбрать «Настройки», перейти в раздел «Персонализация», нажать «Пуск» и отключить опцию «Показывать рекомендации с советами, рекламными акциями приложений и т. д.».