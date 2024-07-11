Для роботов изобрели безопасную резиновую  мускулатуру

Новый тип «мышц» для роботов отдаленно схож с человеческой мускулатурой. При этом техника с использованием таких мускулов должна стать безопаснее для людей, сообщает Северо-Западный университет (США).

Для демонстрации его возможностей разработчики создали мягкого червеобразного робота и искусственный бицепс. В ходе экспериментов робот прополз в узкой трубе, а бицепс смог без сбоев поднять вес в 500 грамм 5000 раз подряд.

Стоимость самого «привода» без учета двигателя составляет около 3 долларов, корпус устройства напечатан на 3D-принтере из обычной резины. Разработчики смогли заставить резиновые «мышцы» двигаться эффективно с помощью отдельных сервомоторов, для этого они также сделали специальные вращающиеся валы.

«Если "мягкий" робот ударит человека, это будет не так больно, как получить удар от "жесткого" робота. Наш привод можно использовать в роботах, более практичных в привычной человеческой среде. И, поскольку они недорогие, можно использовать их там, где ранее использование роботов было бы слишком дорого», – сказал руководитель исследования Райан Труби.



Также ученые отмечают, что 3D-печать значительно упрощает производство подобных устройств, теперь их может изготовить любой робототехник, тогда как раньше мягкие приводы изготавливались очень сложными способами.