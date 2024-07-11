Стоимость флагманского iPhone 14 Plus с большим экраном опустилась в России на 30%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Представленный осенью 2022 года iPhone 14 Plus заметно подешевел в России. На старте продаж он предлагался по цене от 95 тыс. руб., а спустя почти два года его можно приобрести менее чем за 65 тыс. руб. Таким образом, устройство за это время подешевело более чем на 30%.

В некоторых магазинах цена iPhone 14 Plus может достигать 60,9 тыс. руб., однако этот показатель зависит от региона покупателя. К тому же на стоимость устройства влияет регион, для которого предназначен смартфон, наличие SIM-лотка и количества поддерживаемых SIM-карт, объем памяти, цвет и многое другое.

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iPhone 14 Plus оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном, сопоставимым по размерам с дисплеем iPhone 14 Pro Max, но с частотой 60 Гц вместо более плавных 120 Гц в дорогой модели. Однако Plus-версия также может похвастаться лучшей автономностью во всей линейке, наличием двойной камеры по 12 Мп и производительного чипа Apple A15 Bionic.