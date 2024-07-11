В Австралии нашли редкую голубую древесную лягушку

Ученые обнаружили в Австралии первую в мире ярко-синюю древесную лягушку, передает New Atlas.

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По словам куратора отдела охраны амфибий и рептилий в Австралийском музее Джоди Роули, зеленая лягушка очень редко теряет желтый пигмент кожи, что приводит к полностью или почти полностью синей окраске лягушки.

Отмечается, что ярко-синий оттенок появляется из‑за крайне редкой генетической мутации, блокирующей желтый пигмент. Ученые полагают, что обнаруженному самцу лягушки несколько лет.