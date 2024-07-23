Как отправлять фото и видео в WhatsApp в высоком качестве
WhatsApp по умолчанию пересылает фотографии и видео в стандартном качестве, которое выглядит не так хорошо из-за сжатия. Хорошая новость в том, что качество файлов можно поменять в настройках. Портал makeuseof.com рассказал, как это сделать.
Как отправлять медиа в HD-качестве
- Запустите WhatsApp.
- Откройте диалог, в который вы хотите отправить фото или видео.
- Нажмите на значок скрепки или плюса рядом со строкой текста.
- После этого выберите опцию «Галерея» и найдите нужный вам файл.
- Нажмите на значок HD сверху, чтобы выбрать высокое качество.
- Отправьте сообщение.
Как настроить отправку медиа в HD-качестве по умолчанию
- Запустите WhatsApp.
- Перейдите в настройки приложения.
- Выберите опцию «Качество загрузки медиафайлов».
- После этого нажмите «HD-качество» — «Сохранить».
Чем отличается стандартное и высокое качество
По сути, разница между двумя форматами — в проценте сжатия файлы. Например, в случае видео WhatsApp сжимает изображение до 720р, даже если вы отправили оригинал в 1080р или 4К. Для сравнения, стандартное качество — всего 480р.
То же самое происходит и с фото. К примеру, изображение 3000 х 4000 размером 3,96 МБ сжимается до 1,3 МБ, но сохраняет качество. Если вы хотите сохранить изначальное качество без потерь, файлы лучше отправлять в формате документов.