Как отправлять фото и видео в WhatsApp в высоком качестве

WhatsApp по умолчанию пересылает фотографии и видео в стандартном качестве, которое выглядит не так хорошо из-за сжатия. Хорошая новость в том, что качество файлов можно поменять в настройках. Портал makeuseof.com рассказал, как это сделать.

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Как отправлять медиа в HD-качестве

Запустите WhatsApp.

Откройте диалог, в который вы хотите отправить фото или видео.

Нажмите на значок скрепки или плюса рядом со строкой текста.

После этого выберите опцию «Галерея» и найдите нужный вам файл.

Нажмите на значок HD сверху, чтобы выбрать высокое качество.

Отправьте сообщение.

Как настроить отправку медиа в HD-качестве по умолчанию

Запустите WhatsApp.

Перейдите в настройки приложения.

Выберите опцию «Качество загрузки медиафайлов».

После этого нажмите «HD-качество» — «Сохранить».

Чем отличается стандартное и высокое качество

По сути, разница между двумя форматами — в проценте сжатия файлы. Например, в случае видео WhatsApp сжимает изображение до 720р, даже если вы отправили оригинал в 1080р или 4К. Для сравнения, стандартное качество — всего 480р.

То же самое происходит и с фото. К примеру, изображение 3000 х 4000 размером 3,96 МБ сжимается до 1,3 МБ, но сохраняет качество. Если вы хотите сохранить изначальное качество без потерь, файлы лучше отправлять в формате документов.