Все три камеры iPhone 17 Pro Max будут с разрешением 48 Мп

Ожидаемый в 2025 году iPhone 17 Pro Max получит сразу три камеры с разрешением 48 Мп. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера и аналитика Минг-Чи Куо.

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Согласно источнику, iPhone 17 Pro Max будет оснащен перископическим телеобъективом на 48 Мп, что сделает его первым смартфоном Apple, в котором все три камеры смогут предложить сенсоры с разрешением 48 Мп. Основная камера с таким разрешением была представлена еще в iPhone 14 Pro, а сверхширокоугольный модуль на 48 Мп появится в iPhone 16 Pro.

Причем, как отметил аналитик, пока неясно, получит ли iPhone 17 Pro аналогичный телеобъектив. Не исключено, что данная камера останется эксклюзивной для iPhone 17 Pro Max и, возможно, будет внедрена уже в iPhone 18 Pro.

Пока что ближайшим анонсом Apple является презентация линейки смартфонов iPhone 16, которая должна состояться в сентябре 2024 года. По слухам, базовая модель получит обновленный дизайн блока камер и 6,3-дюймовый экран (вместо 6,1), а Pro Max — экран на 6,9 дюйма (вместо 6,7). Кроме того, все устройства серии получат новую кнопку Capture Button, которая будет отвечать за открытие приложения камеры.