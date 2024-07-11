В США создали вживляемый под кожу кошелек для криптовалют

Базирующиеся в Сиэтле компании Dangerous Things и VivoKey Technologies создали имплантируемый в тело человека криптовалютный кошелек Apex. Об этом сообщило издание Decrypt.

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Кошелек размером с таблетку позволяет проводить операции с криптовалютой непосредственно во внедренном под кожу чипе. Сигналы с него считываются смартфонами и другими устройствами, позволяя владельцу совершать транзакции.

«Ваше приложение для телефона — это ваш интерфейс, но у него нет никаких закрытых ключей. Закрытый ключ и фактическое подписание транзакции Bitcoin или криптотранзакции выполняется в чипе», - пояснил основатель и генеральный директор VivoKey Technologies и Dangerous Things Амаль Граафстра.



Он отметил, что чип Apex можно использовать для хранения биткоинов, открытия двери или оплаты чашки кофе. Устройство продается по цене 349 долларов США.

Ранее криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что расследует ошибку, из-за которой у пользователей обнулился баланс кошельков на фоне резкого роста биткоина. Об аналогичных проблемах пользователи биржи сообщали и ранее. Аналитики пояснили, что сбой мог быть связан с действиями хакеров, умело пользующихся уязвимостями криптобиржи.