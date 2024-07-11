Перечислены главные мифы о голубях

Голуби живут рядом с человеком по всему миру. Однако с ними всё ещё связано большое количество разных мифов.

Голуби – плохие родители. На самом же деле они относятся к своим птенцам очень внимательно. О потомстве заботятся сразу оба родителя: они высиживают яйца, кормят птенцов.

Голуби шпионят. Во времена войн их действительно использовали для передачи сообщений. Однако сейчас по большей части эти птицы никак не связаны с разведкой.

Все голуби выглядят одинаково. Существует большое количество разных видов голубей. Они отличаются друг от друга размером, окрасом, поведением.

Голуби глупые. Эти птицы на самом деле могут находить дорогу домой и с больших расстояний. Также исследования показывают, что голубы распознают лица людей и могут их помнить долгое время.

Голуби — переносчики болезней. В действительности риск заражения человека от голубя очень низок.