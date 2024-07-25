Что нужно первым делом сделать на новом ноутбуке?

После покупки и распаковки новенького ноутбука первым делом нужно провести стандартный техосмотр. Проверить, включается ли он, заряжается ли батарея, нет ли на нем повреждений. А после этого желательно в самой системе — процедура не очень сложная. Портал howtogeek.com рассказал, что нужно сделать каждому, кто купил ноутбук на Windows.

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Загрузите обновления Windows

Перед покупкой новые ноутбуки могут месяцами дожидаться своего часа, и за это время могло выйти немало обновлений для операционной системы. Поэтому первым делом стоит загрузить именно их. Для того, чтобы проверить наличие обновлений, откройте меню «Пуск» и перейдите в окно «Обновления и безопасность».

Удалите предустановленный мусор

На заводские ноутбуки часто ставят «мусорные» программы и приложения, которые, по факту, совершенно не нужны. Среди них могут быть различный антивирусный софт, музыкальные приложения или стриминговые клиенты, виджеты для погоды, игры и т.д. Они просто занимают свободное место и отъедают ресурсы системы в фоновом режиме — их желательно сразу подчистить.

Настройте точку восстановления системы

Точка восстановления системы сохраняет системные файлы, настройки и реестр в специфический момент времени. Если вы вдруг столкнетесь с проблемой, которую не получится решить доступными методами, откат до последней точки восстановления почти наверняка поможет исправить ситуацию. Правда, в отличие от полноценной резервной копии, она не сохранит личные файлы — помните об этом.

Для того, чтобы создать точку восстановления, откройте меню «Пуск» и найдите опцию «Создание точки восстановления». После этого следуйте инструкциям на экране.

Отключите рекламу и рекомендации

Microsoft показывает рекламу в разных частях операционной системы — от меню «Пуск» до экрана блокировки, поисковой строки и магазина Windows Store. Хотя компания персонализирует баннеры под интересы конкретного пользователя, со временем они все равно могут надоесть. К сожалению, какого-то единого способа отключить всю рекламу полностью нет — она выключается в каждой секции Windows по отдельности.

Активируйте поиск устройства

Поиск устройства — аналог сервиса «Локатор» на Android и iOS. Он помогает выяснить местонахождение ноутбука, если вы вдруг его потеряете, сами или по вине злоумышленника. Помимо этого, функция позволяет отправить на экран блокировки сообщение с контактными данными владельца: на случай, если добрый самаритянин, нашедший ноутбук, захочет его вернуть.

Для активации поиска на ноутбуке нужно войти в аккаунт Microsoft с правами администратора. После этого перейдите в меню «Обновления и безопасность» — «Поиск устройства» и включите функцию.

Установите базовые приложения

Наконец, ни один компьютер не может обойтись без ряда повседневных приложений. Легкий, производительный браузер, архиватор, простенький графический редактор, проигрыватель для видео и музыки, текстовый редактор. Также желательно поставить отдельный инструмент для снимков экрана.