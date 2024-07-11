«Сколтех» приступил к созданию «цифрового двойника» Капицы

Исследователи из "Сколтеха" запустили проект Kapitsa.AI, нацеленный на разработку "цифрового двойника" Сергея Капицы - советского физика и популяризатора науки.

Об этом сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Мы запускаем новый проект, через который мы хотим наглядно продемонстрировать тернистый путь рождения нового ИИ-продукта, причем столь многосоставного, как цифровой двойник. Если все получится, в финале мы установим в Сколтехе инсталляцию с двойником Сергея Петровича Капицы, с которым наши гости, студенты и сотрудники смогут общаться", - заявил ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



Как отмечается в сообщении, "цифровой двойник" Капицы будет включать в себя множество различных ИИ-систем, в том числе нейросети, генерирующие изображения и речь, имитирующие эмоции, а также координирующие и объединяющие работу всех этих компонентов. Все эти блоки будут разрабатываться в кратчайшие сроки с применением уже существующих технологий, что наглядно продемонстрирует те сложные моменты, которые могут возникать при объединении хорошо изученных и отработанных систем.

По словам разработчиков "цифрового двойника", они активно работают в тесной связи с семьей Сергея Капицы для того, чтобы избежать потенциальные этические разногласия. В сообщении отмечается, что его дочь Мария Капица считает, что проект по разработке цифрового двойника понравился бы ее отцу.

Российский физик и популяризатор науки Сергей Петрович Капица родился 14 февраля 1928 года в семье будущего лауреата Нобелевской премии Петра Капицы. В 1973-2012 годах Сергей Капица вел популярную научно-просветительскую телепередачу "Очевидное - невероятное", по его инициативе с 1983 года в СССР стала выходить русскоязычная версия международного журнала Scientific American - "В мире науки". Ученый умер 14 августа 2012 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.