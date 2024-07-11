Sony выпустила беззеркальную камеру для блогеров

Sony представила новое поколение беззеркальной камеры ZV-E10 II, которая является преемницей выпущенной в 2021 году модели ZV-E10.

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По словам японской компании, модель в первую очередь создана специально для блогеров – новинка имеет для этого ряд режимов съёмки.

Технические характеристики

Эта модель оборудована 26-мегапиксельным сенсором APS-C с обратной подсветкой, что обеспечивает высокое качество изображений даже при слабом освещении. Камера поддерживает сменные объективы.

Sony ZV-E10 II способна записывать 4K-видео с кадрированием 1,1x при 60 кадрах в секунду с передискретизацией от 5.6K или без кадрирования при 30 кадрах в секунду. В наличии улучшенная стабилизация видео с кадрированием 1,5x, автофокус с распознаванием лиц и животных, а также поддержка 10-битной цветовой записи 4:2:2.

Чтобы уменьшить размеры камеры, Sony не оснастила её оптической стабилизацией (присутствует только электронная), видоискателем и механическим затвором, что делает её менее подходящей для съёмки быстро движущихся объектов.

Камера оснащена аккумулятором NP-FZ100 ёмкостью 2280 мАч. Её размеры составляют 121 мм × 68 мм × 54 мм, а вес – 377 грамм.

Особенности для блогеров

Sony ZV-E10 II выделяется удобной сенсорной системой управления и поддержкой режима Cinematic Vlog, позволяющего снимать видео одним нажатием, а также автофокусировкой Product Showcase, идеальной для съёмки видео в стиле YouTube, когда автор показывает продукт перед камерой.

© MobiDevices

Цена и дата начала продаж

Цена на Sony ZV-E10 II составляет $999, а комплект с объективом Sony PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II будет стоить $1099. Начало продаж запланировано на август.