Эксперт в области искусственного интеллекта сравнил развитие ИИ и животных

Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что уровень IQ современных моделей искусственного интеллекта сопоставим с интеллектом домашних кошек. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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Выступая на конференции «Будущее Британии 2024» Хассабис подчеркнул, что его работа сосредоточена на развитии искусственного общего интеллекта (AGI). Он отметил, что современные ИИ-модели могут выполнять задачи, такие как написание текстов, создание рисунков и музыки, на высоком уровне, но их общий интеллект все еще уступает даже домашним кошкам.

Хассабис признал, что текущие достижения ИИ далеки от уровня человеческого интеллекта, но в некоторых сферах, например, в играх, ИИ уже превосходит лучших игроков мира. Он также выразил уверенность, что ИИ окажет значительное влияние на различные отрасли, включая энергетику, здравоохранение, математику и решение климатических проблем, сравнив его потенциал с промышленной революцией, огнем и электричеством.

По мнению эксперта, чтобы ИИ достиг уровня интеллекта человека, необходимы значительные технологические достижения в этой области и огромные вычислительные мощности.