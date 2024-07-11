Эксперт в области искусственного интеллекта сравнил развитие ИИ и животных
Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что уровень IQ современных моделей искусственного интеллекта сопоставим с интеллектом домашних кошек. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.
Выступая на конференции «Будущее Британии 2024» Хассабис подчеркнул, что его работа сосредоточена на развитии искусственного общего интеллекта (AGI). Он отметил, что современные ИИ-модели могут выполнять задачи, такие как написание текстов, создание рисунков и музыки, на высоком уровне, но их общий интеллект все еще уступает даже домашним кошкам.
Хассабис признал, что текущие достижения ИИ далеки от уровня человеческого интеллекта, но в некоторых сферах, например, в играх, ИИ уже превосходит лучших игроков мира. Он также выразил уверенность, что ИИ окажет значительное влияние на различные отрасли, включая энергетику, здравоохранение, математику и решение климатических проблем, сравнив его потенциал с промышленной революцией, огнем и электричеством.
По мнению эксперта, чтобы ИИ достиг уровня интеллекта человека, необходимы значительные технологические достижения в этой области и огромные вычислительные мощности.