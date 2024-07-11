Блогер рассказал, чем отличается Realme 12 4G от 12 5G

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал, какую модель Realme 12 сейчас имеет смысл брать: с поддержкой 4G или 5G.

Ключевое различие между Realme 12 4G и 5G — в процессорах. Версия с 4G работает на Snapdragon 685, а версия с 5G — на Dimensity 6100+.

С точки зрения дизайна смартфоны отличаются друг от друга лишь рамкой: у 4G она матовая, а у 5G — глянцевая. На экран в обоих случаях сразу же с завода наклеена плёнка, чехлы есть в комплекте. Зарядка у версии 4G на 80 Вт, у версии 5G — на 45 Вт.

Запустилась немного быстрее версия 5G. Экран у 4G — AMOLED, у 5G — IPS. Естественно, яркость у последнего меньше. Сканер отпечатков у Realme 12 4G встроен в экран, а у 5G — в кнопку питания. Результаты тестирования обоих смартфонов — ниже.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

У версии 4G камера на 50 МП, у версии 5G — на 108 МП. Однако на первом смартфоне оптическая стабилизация есть в отличие от второго. Фронтальная камера у 4G имеет 16 МП, у 5G — 8 МП. При этом по качеству фото всё очень близко. Примеры снимков — выше. Видео же оба устройства записывают максимум в 1080p 30 к/с.

По звучанию лучше оказывается версия 4G, но громче версия 5G.

Вывод

Сам ведущий из этих двух смартфонов для себя выбрал бы Realme 12 5G, так как у него более мощный и более стабильный процессор. Кроме того, на этот аппарат ночью можно получать более качественные снимки, хоть у него и нет оптической стабилизации.