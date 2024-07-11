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Кладоискатели нашли в куче грязи древние монеты на 56,6 миллиона рублей

В британском графстве Сомерсет группа кладоискателей обнаружила сотни древних монет. Об этом сообщает Somerset Live.

Кладоискатели нашли в куче грязи древние монеты на 56,6 миллиона рублей
© globallookpress.com

Охотники за сокровищами нашли монеты, когда проверяли металлоискателями «кучу грязи». Они раз за разом ловили новый сигнал прибора и вытаскивали все больше монет. Видео находки выложил пользователь TikTok с ником @CoinCollectingWizard. В ролике он заявил, что стоимость клада составляет пять миллионов фунтов стерлингов (56,6 миллиона рублей).

Эксперты Британского музея подтвердили ценность находок и выразили готовность каталогизировать их. Монеты относятся к V-XIV векам нашей эры, то есть к англосаксонскому периоду и временам нормандского правления в Англии.

Кладоискатели и эксперты пока не смогли объяснить, как такое количество монет оказалось в Сомерсете. По их словам, рядом с местом, где их обнаружили, никогда не было банков и других учреждений, где они могли бы храниться.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида группа кладоискателей сумела поднять 214 серебряных монет и другие ценности с парусников, затонувших 300 лет назад. Аквалангисты добрались до испанских кораблей, которые пошли ко дну во время шторма в 1715 году.

Наука и техника
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