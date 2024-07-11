Российские ученые научились производить биоуголь из водорослей

Коллектив российских химиков из Сахалинского государственного университета (СахГУ) смогли произвести биоуголь, используя водоросли Ahnfeltia и морские травы Zostera и Ruppia, которые растут недалеко от берегов Сахалина.

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После череды экспериментов ученым удалось добиться желаемого результата. Для этого на морские растения воздействовали высокими температурами, перекрыв предварительно поступление к ним кислорода.

В целом полученное сырье их полностью удовлетворило. Исследователи отмечают, что высокие качества биоугля способны сделать его одним из надежных источников экологически чистой энергии.