Windows 10 получит ИИ Copilot в виде отдельного приложения

Пользователи Windows 10 получат обновление KB5040427, которое добавит Microsoft Copilot на панель задач, но в виде отдельного приложения.

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Это обязательное обновление направлено на предоставление ИИ-опыта большинству пользователей, так как Windows 11 еще не заняла лидирующие позиции.

Несмотря на завершение поддержки Windows 10 в 2025 году, многие пользователи продолжают использовать именно эту версию системы.

Если вам не нравится Copilot, пропустить обновление не удастся, если только не отключить ПК от интернета. При проверке обновлений компьютер автоматически установит его и закрепит Copilot на панели задач. Открепить приложение, вероятно, будет невозможно.

Для тех, кто использует Copilot, обновление принесет удобства: приложение станет более гибким, позволяя изменять размер окна и перемещать его по экрану.

Апдейт будет распространяться постепенно, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем оно станет доступным всем пользователям.