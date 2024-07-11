В ночь с 13 на 14 июля на нашу планету обрушится мощная магнитная буря, которая будет действовать до конца дня. Об этом предупредили учёные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Сила магнитной бури составит пять баллов, что может вызвать сбои в работе электронного оборудования, сотовой связи и прерывания теле- и радиопрограмм.

Кроме того, метеозависимые люди, страдающие перепадами давления и нарушениями сердечного ритма, могут испытать резкое ухудшение самочувствия.

Напомним, последний раз пик геошторма наблюдался 20 июня.