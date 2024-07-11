Apple зафиксировала рост продаж компьютеров

Во втором квартале 2024 года Apple зафиксировала рост поставок компьютеров Mac на 20,8%, что стало самым высоким показателем среди мировых производителей ПК. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на отчет IDC.

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По данным аналитиков IDC, мировые поставки настольных компьютеров и ноутбуков увеличились на 3% в годовом исчислении. Apple и Acer показали наибольший прирост — 20,8% и на 14% соответственно. Это второй подряд квартал роста для индустрии ПК после периода спада.

Вице-президент IDC Райан Рейт отметил, что ПК с ИИ-функциями могут вызвать новую волну обновлений. Однако, по данным аналитиков, только около 3% ПК, поставленных в этом году, оптимизированы для ИИ-задач. Линейка Mac от Apple, вероятно, продолжит развиваться благодаря интеграции Apple Intelligence, что позволит компании воспользоваться растущим спросом на подобные компьютеры.

Несмотря на слабый спрос в Китае, который сдерживал общие результаты, без учета Китая мировые поставки выросли более чем на 5%. Lenovo сохранила самую высокую долю рынка на уровне почти 23%, в то время как HP показала рост на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, заняв 21% рынка. Dell столкнулась с падением поставок на 2,4%, став единственной крупной компанией, зафиксировавшей спад за этот период.

По данным аналитической компании Canalys, мировой рынок компьютеров во втором квартале 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 62,8 млн единиц. Четвертое место в рейтинге производителей ПК заняла компания Apple, отгрузившая 5,5 млн компьютеров. Это соответствует доле рынка в 9%, что на 6% больше, чем во втором квартале 2023 года.