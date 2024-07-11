В России начали продавать новый бюджетный планшет Xiaomi

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале продаж нового планшета Redmi Pad Pro от Xiaomi по цене от 30 тыс. руб. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Redmi Pad Pro оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2.5K (2560х1600 пикселей), а также четырьмя стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos.

За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 7s Gen 2, дополненный 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор емкостью 10000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Планшет работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS. В новинке также имеется основная и селфи-камеры, каждая по 8 Мп.

Устройство предлагается в сером, зеленом и синем цветах за 30 тыс. руб. в версии 6/128 ГБ, тогда как за модель 8/256 ГБ просят уже 35 тыс. руб. Отмечается, что первые покупатели планшета в рамках акции получат стилус Redmi Smart Pen или чехол-клавиатуру Redmi Pad Pro Keyboard.