Владельцев iPhone в 98 странах предупредили о новой угрозе шпионского ПО

Apple предупредила владельцев iPhone в 98 странах о новой угрозе шпионского ПО.

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Это вторая подобная кампания бренда в 2024 году после аналогичного уведомления в апреле, охватившего 92 страны.

С 2021 года Apple регулярно рассылает такие уведомления пользователям в более чем 150 странах. В последнем предупреждении не указаны личности нападавших или конкретные страны, где пользователи получили уведомления.

«Apple обнаружила, что ваш iPhone подвергается атаке шпионского ПО, направленной на удаленное компрометирование устройства, связанного с вашим Apple ID -xxx-», — говорится в уведомлении.



Пользователи в Индии подтвердили получение предупреждения. В октябре Apple также отправила аналогичные предупреждения нескольким журналистам и политикам в стране.

Позже Amnesty International обнаружила шпионское ПО Pegasus, разработанное израильской компанией NSO Group, на iPhone известных индийских журналистов.