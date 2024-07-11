Отмененный iPhone с сенсорными кнопками показали на фото

В Cети появились фотографии рабочего прототипа iPhone 15 Pro Max с емкостными кнопками. Изображения были опубликованы порталом AppleInsider.

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Изначально Apple планировала выпустить iPhone 15 Pro и Pro Max с сенсорными кнопками, которые были разработаны в рамках проекта Project Bongo. Сенсорные кнопки способны имитировать движение и звук механических кнопок с помощью вибромотора Taptic Engine, аналогично тому, как это было устроено в кнопке «Домой» в iPhone 7.

Отмечается, что сенсорные кнопки способны сохранять обратную тактильную связь, даже если смартфон выключен, но только при условии, что в аккумуляторе достаточно энергии. Кроме того, внешне отмененный iPhone 15 Pro Max больше напоминает смартфоны 14-й серии из-за более острых граней рамки — поступившая в продажу модель получила скругленную рамку.

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По слухам, сенсорные кнопки могут стать одной из особенностей будущей линейки iPhone 16, дебют которой запланирован на осень. Смартфонам также приписывают поддержку ИИ-системы Apple Intelligence, появление 48-мегапиксельной ультраширокоугольной камеры и кнопки Capture Button, которая будет отвечать за запуск камеры.