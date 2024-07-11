Xiaomi представила новый флагманский смартфон Redmi K70 Extreme Edition, который также известен как Redmi K70 Ultra.

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Компания раскрыла дизайн устройства, некоторые характеристики и отметила его выдающуюся производительность.

Согласно данным Xiaomi, новый флагман набрал рекордные 2 382 780 очков в бенчмарке AnTuTu, что является самым высоким показателем за всю историю теста. Предыдущий рекорд принадлежал Red Magic 9S Pro с результатом 2 369 542 балла.

В тестах Geekbench 6 новинка набрала 2302 балла в одноядерном режиме и 7558 баллов в многоядерном.

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Redmi K70 Ultra оснащен прямоугольным блоком с четырьмя вырезами для камер и вспышки, плоскими боковыми гранями и тонкими рамками вокруг экрана.

Устройство получило панель с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 9300+ с эффективной системой охлаждения.

Официальная презентация флагмана состоится в июле.