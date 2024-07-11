Xiaomi представила долгожданный Redmi K70 Extreme Edition, который установил рекорд в AnTuTu
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Redmi K70 Extreme Edition, который также известен как Redmi K70 Ultra.
Компания раскрыла дизайн устройства, некоторые характеристики и отметила его выдающуюся производительность.
Согласно данным Xiaomi, новый флагман набрал рекордные 2 382 780 очков в бенчмарке AnTuTu, что является самым высоким показателем за всю историю теста. Предыдущий рекорд принадлежал Red Magic 9S Pro с результатом 2 369 542 балла.
В тестах Geekbench 6 новинка набрала 2302 балла в одноядерном режиме и 7558 баллов в многоядерном.
Redmi K70 Ultra оснащен прямоугольным блоком с четырьмя вырезами для камер и вспышки, плоскими боковыми гранями и тонкими рамками вокруг экрана.
Устройство получило панель с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 9300+ с эффективной системой охлаждения.
Официальная презентация флагмана состоится в июле.