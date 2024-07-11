Windows 11 научилась самостоятельно создавать 7-Zip и TAR архивы

Microsoft выпустила обновление KB5040442 для Windows 11 версий 23H2 и 22H2.

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В ней компания добавила новые функции, включая возможность создания архивов форматов 7-Zip и TAR без сторонних приложений.

После установки апдейта пользователи могут создавать архивы, используя контекстное меню, выбрав «Сжать в» и затем форматы gzip или bzip2.

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Кроме того, обновление добавляет кнопку «Показать рабочий стол», которая была скрыта по умолчанию с появлением Copilot.

Теперь ее можно активировать в настройках панели задач. Обновленный проводник файлов отображает тонкую черную границу вокруг выбранных файлов или папок, что облегчает их выделение.

Также добавлен новый мастер сжатия в дополнительных опциях, позволяющий выбирать форматы архивов и настраивать уровни сжатия и типы данных. В окне общего доступа Windows появилась новая кнопка «Копировать», упрощающая копирование файлов.