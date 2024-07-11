LEGO сделали кубики из метеорита

Европейское космическое агентство и LEGO предложили создавать 3D-печатные кирпичи из реголита при строительстве базы для лунных миссий.

© LEGO Group

Для экспериментов ученые использовали космическую пыль, взятую из метеорита возрастом 4,5 миллионов лет, который был обнаружен в Африке в 2000 году. Ее смешали с симулянтом реголита и биоразлагаемым полимером полилактидом. Форму напечатали на 3D-принтере.

Получившиеся кирпичи похожи на кубики конструктора LEGO. Они легко соединяются, обеспечивая большую гибкость в проектировании.