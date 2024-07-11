Москвичи смогут наблюдать поток метеоров почти месяц

Жители Москвы смогут наблюдать над столицей поток метеоров с 12 по 23 августа. Пик звездопада Южные дельта-Акварид выпадет на ночь с 30 на 31 июля.

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Астрономы Московского планетария заверили, что можно будет увидеть до 25 падающих звезд в час. Лучше всего звездопад будет виден жителям Южного полушария.

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В северных широтах при ясной погоде наилучшее время для наблюдения за метеорами сложится в предрассветные часы. Специалисты подчеркнули, что, если, уехать дальше от города, шанс увидеть астрономическое событие станет значительно выше, в беседе с «Москвой 24» сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Первый звездопад в 2024 году прошел в ночь на 3 января. Тогда жители Земли смогли видеть до 120 падающих звезд в час.

Осенью прошлого года газета Guardian сообщила, что потерянную астронавтами NASA сумку с инструментами можно увидеть в открытом космосе даже в бинокль. Ее потеряли астронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара во время починки МКС в открытом космосе.

NASA запустило межполетную станцию Psyche к астероиду Психея при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX. Ожидается, что космический аппарат долетит до конечной точки маршрута в августе 2029 года. В течение двух лет после прибытия к астероиду станция будет собирать материал для изучения вопроса формирования планет.