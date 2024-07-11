Первый китайский космонавт рассказал о странных событиях в космосе

Ян Ливэй стал первым китайским космонавтом, когда в 2003 году на борту космического корабля «Шэньчжоу-5» провел 21-часовой полет, пишет портал Unilad. Он рассказал, что сильно занервничал, когда услышал «стук», возникавший где-то время от времени.

Он не доносился ни снаружи, ни изнутри космического корабля, а звучал так, будто кто-то стучит по корпусу космического корабля, как будто стучат деревянным молотком по железному ведру, — поделился Ливэй.

Он даже выглядывал в иллюминатор, чтобы определить причину происходящего. Однако не увидел ничего примечательного, что лишь усилило подозрения китайца. Он даже предположил, что его преследуют галлюцинации. Но тот же звук слышали и другие китайские космонавты в 2005 и 2008 годах. Разумеется, по возвращении на Землю Ливэй сделал все возможное, чтобы воссоздать этот звук, чтобы его могли опознать техники. Но они так и не смогли сделать какие-то выводы.

Возможно, Ливэй слышал удары космического мусора, бомбардировавшего обшивку корабля. Но это маловероятно. Скорее всего, шум мог быть вызван расширением и сжатием космического корабля в условиях низкой температуры космоса.

Грунт, доставленный с поверхности Луны в рамках миссий «Аполлон» в 1960-х и 1970-х годах прошлого века, действительно является лунным, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы. Таким образом он ответил на заданный одним из депутатов вопрос, были ли на самом деле американские астронавты на Луне.