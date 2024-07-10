В Риме нашли сад древнего императора Калигулы
В итальянском Риме нашли сад древнего императора Калигулы. Об этом сообщает Министерство культуры Италии.
Отмечается, что сад был обнаружен случайно, во время стройки путепровода на берегу реки Тибр, поблизости от Ватикана. Возраст находки оценивается в 2 тысячи лет. В данный момент на месте работают археологи. При этом причастность древнего императора к саду была установлена с помощью найденной свинцовой водопроводной трубы. На ней был указан владелец сада — «C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici» (Гай Цезарь Август Германик, также известный как Калигула).
Кроме того, на месте обнаружили керамические плиты римской эпохи, а также терракотовые фигурки. На последних изображены сцены из мифов — исследователи полагают, что такие фигурки могли украшать крыши зданий.
Ранее под парком Абакана обнаружили древнее поселение.