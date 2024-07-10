В Риме нашли сад древнего императора Калигулы

В итальянском Риме нашли сад древнего императора Калигулы. Об этом сообщает Министерство культуры Италии.

© cultura.gov.it

Отмечается, что сад был обнаружен случайно, во время стройки путепровода на берегу реки Тибр, поблизости от Ватикана. Возраст находки оценивается в 2 тысячи лет. В данный момент на месте работают археологи. При этом причастность древнего императора к саду была установлена с помощью найденной свинцовой водопроводной трубы. На ней был указан владелец сада — «C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici» (Гай Цезарь Август Германик, также известный как Калигула).

Кроме того, на месте обнаружили керамические плиты римской эпохи, а также терракотовые фигурки. На последних изображены сцены из мифов — исследователи полагают, что такие фигурки могли украшать крыши зданий.

Ранее под парком Абакана обнаружили древнее поселение.