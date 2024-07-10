Аномально ранний и сильный ураган «Берил» потряс ученых

Сезон ураганов в Атлантическом океане 2024 года начался с аномально сильного и раннего шторма «Берил», который рекордно быстро достиг максимальной пятой категории мощности и обрушился на страны Карибского бассейна, Мексику и штат США Техас. Ученые-климатологи были потрясены появлением такого феномена, сообщается на сайте Климатической школы Колумбийского университета (CCS).

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По словам специалистов, «Берил» превратился из тропической депрессии в ураган всего за 48 часов. Такое стремительное развитие оставляет людям очень мало времени на подготовку к удару стихии, подчеркнули исследователи.

Ураганы образуются, когда теплые воды испаряются с поверхности океана и поднимаются в более холодный воздух над ним. Это создает грозовые облака и выделяет тепло, поскольку вращение Земли заставляет это атмосферное явление вращаться с увеличивающимся импульсом по мере его увеличения.

В этом году переход от условий Эль-Ниньо, климатического явления, которое повышает температуру поверхности океана, к более вероятному присутствию Ла-Ниньи, его более прохладного аналога, также играет свою роль в ураганной активности Атлантики.

Климатологи подчеркнули, что мировое научно сообщество недооценило последствия нагрева воды в океанах Земли. Более теплая вода значительно ускорила формирование тропических штормов экстремальной силы, что повлекло за собой существенный ущерб экосистемам и инфраструктуре.

Исследователи добавили, что масштабы стихийных бедствий в условиях меняющегося климата еще предстоит оценить.