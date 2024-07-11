В WhatsApp* появится дополнительная информация о приглашениях в группы

WhatsApp* вводит новую функцию, направленную на разъяснение приглашений в групповые чаты, - контекстные карточки, пишут СМИ. Этот инструмент предоставляет пользователям дополнительную информацию о приглашениях в группы, облегчая понимание того, почему их добавляют в ту или иную группу.

Контекстная карточка содержит такие сведения, как дата создания группы, краткое описание ее цели и информация о человеке, который изначально основал группу. Этот дополнительный контекст призван помочь пользователям "вспомнить связи и понять значимость группы", отмечают СМИ.

Глава WhatsApp* Уилл Кэткарт анонсировал эту функцию, подчеркнув ее потенциал для "улучшения пользовательского опыта за счет внесения ясности и уменьшения путаницы". Функция уже доступна некоторым пользователям и будет постепенно распространяться на всех в течение следующих нескольких недель.

Для тех, кто все еще сомневается в приглашении, контекстная карточка предоставляет возможность сообщить о группе или заблокировать ее.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена