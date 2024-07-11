Завершены испытания грузового корабля «Прогресс МС-28» на герметичность

В госкорпорации Роскосмос сообщили, что на космодроме Байконур завершились испытания на герметичность грузового корабля «Прогресс МС-28», запуск которого запланирован на середину августа для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

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Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Космического центра «Южный» провели пневмовакуумные испытания в монтажно-испытательном корпусе космодрома. Автоматизированный контроль герметичности отсеков и бортовых систем корабля «Прогресс МС-28» завершился без замечаний, что подтверждает готовность космического аппарата к миссии, добавили в госкорпорации.

Корабль был возвращен на свое рабочее место и подключён к наземному испытательному оборудованию для завершения предполетной подготовки. Сам пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-28» с 31-й площадки Байконура запланирован на 15 августа 2024 года.